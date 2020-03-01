Минобороны РФ построит 16 военных модульных инфекционных центров

16:02 | 26.03.2020

Министерство обороны России построит до 15 мая 16 военных инфекционных центров. Об этом сообщил глава ведомства Шойгу. Объекты построят в два этапа. «До 30 апреля: восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми центров», — рассказал министр.



Ранее сообщалось, что правительство выделит Минобороны на эти цели 8,8 миллиарда рублей.

© «Вечерние ведомости»