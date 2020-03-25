В Москве на нерабочую неделю закроют все рестораны, крупные ТЦ и парки

13:19 | 26.03.2020

С 28 марта по 5 апреля — эту неделю Путин объявил нерабочей — в Москве вводятся дополнительные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщается на сайте Собянина. Так, будут закрыты все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки, следует из указа мэра столицы.



Прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов, а также точек, которые продают товары первой необходимости.

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