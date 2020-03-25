Мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

12:54 | 26.03.2020

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Пятый канал».



В комментарии RT глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Нарусова приняла решение самоизолироваться в связи с тем, что общалась с людьми, приехавшими из-за границы. По имеющимся данным, женщина обратилась в одну из ведомственных больниц, а оттуда ее перенаправили в специализированную.

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