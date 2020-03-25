Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

12:14 | 26.03.2020

Министр науки и высшего образования России Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы в целях профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства. Уточняется, что в отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер. Согласно распоряжению, каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля.



Ранее Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса, напоминает gazeta.ru.

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