В Москве от коронавируса умерли двое пациентов

22:03 | 25.03.2020

Фото: sterhluki.ru



В Москве скончались двое пациентов, зараженных COVID-19, об этом сообщили в оперативном штабе столицы.



Речь идет о двух пожилых пациентах в возрасте 88 и 73 лет. Уточняется, что у обоих пациентов были сопутствующие патологии и пневмония.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»