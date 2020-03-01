Россия и мир
22:03 | 25.03.2020
Фото: sterhluki.ru
В Москве от коронавируса умерли двое пациентов
В Москве скончались двое пациентов, зараженных COVID-19, об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
Речь идет о двух пожилых пациентах в возрасте 88 и 73 лет. Уточняется, что у обоих пациентов были сопутствующие патологии и пневмония.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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