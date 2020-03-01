Курс доллара опустился ниже отметки 77 рублей

15:54 | 25.03.2020

По состоянию на 12:35 мск, курс доллара на минимуме опускался до 76,97 рубля, курс евро снижался до 83,41 рубля, следует из данных Московской биржи. По сравнению с уровнями предыдущего закрытия российская валюта укрепляется в пределах 0,8-1,1 рубля, передает rg.ru. Курс евро менялся незначительно, меньше 1% к закрытию торгов во вторник, и держался на уровне 84,4 рубля.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 1,3% - до $27,5 за баррель, фьючерсы нефти WTI растут в цене на 2,83% - до $24,7 за баррель.

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