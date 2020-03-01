У принца Чарльза диагностирован коронавирус

15:49 | 25.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Как сообщает Букингемский дворец, принц Чарльз инфицирован коронавирусом.



Сейчас член королевской семьи Великобритании находится дома в Шотландии. Анализ его супруги – отрицательный, передает Букингемский дворец.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»