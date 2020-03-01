В Китае подтвердили первую смерть от хантавируса

15:47 | 25.03.2020

В Китае мужчина умер от хантавируса, сообщает на своей странице в Twitter издание Global Times. По информации издания, житель провинции Юньнань умер в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.



Люди рискуют быть инфицированы этим вирусом через грызунов или их экскременты, передача от человека к человеку для него нехарактерна, отмечает RT.



Специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк в Twitter пояснил, что не стоит беспокоиться о хантавирусе, так как заболевание поддается профилактике и контролю. Кроме того, распространенность хантавируса в городах очень низкая, главным образом оно встречается в сельской местности, сообщает РИА «Новости».

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