Россия и мир
15:47 | 25.03.2020
В Китае подтвердили первую смерть от хантавируса
Люди рискуют быть инфицированы этим вирусом через грызунов или их экскременты, передача от человека к человеку для него нехарактерна, отмечает RT.
Специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк в Twitter пояснил, что не стоит беспокоиться о хантавирусе, так как заболевание поддается профилактике и контролю. Кроме того, распространенность хантавируса в городах очень низкая, главным образом оно встречается в сельской местности, сообщает РИА «Новости».
© «Вечерние ведомости»
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