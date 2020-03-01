Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

15:30 | 25.03.2020

Российский вице-премьер Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 658. Количество заболевших за сутки увеличилось на 163. Случаи инфицирования, по ее словам, зафиксированы в 55 регионах, передает iz.ru. Как отметила Голикова, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. граждан.



Как отмечает russian.rt.com, 24 марта мэр Москвы Собянин в ходе совещания у Путина заявил, что реальной картины распространения заболевания никто не знает.

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