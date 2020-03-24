РЖД отменит часть поездов дальнего следования из-за распространения коронавируса

11:55 | 25.03.2020

Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России, имеющих альтернативу на данных маршрутах, или сокращает частоту курсирования, сообщили в пресс-службе компании.



Изменения затронут 31 поезд формирования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). В частности, отменяется ряд поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, «круговой поезд» 603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая и др., сокращается периодичность курсирования поездов Челябинск-Омск, Пенза-Ряжск, Самара-Казань и другие.



Ранее РЖД временно отменила поезда, курсировавшие за границу — в Ниццу, Берлин, Прагу, Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог и китайские города.

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