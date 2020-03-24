Московские власти разрешили жителям города лечиться от коронавируса на дому

11:35 | 25.03.2020

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом говорится в приказе департамента, опубликованном на его сайте.



«Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома», - говорится в алгоритме.



Заболевшим будет назначено следующее лечение: приём лопинавира и ритонавира, обильное питьё, симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол).



Пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведённых с разницей не менее чем в 48 часов, отмечает russian.rt.com.

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