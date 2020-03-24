В Италии от коронавируса COVID-19 за сутки умерли 743 человека

11:29 | 25.03.2020

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает РИА «Новости».



Как сообщает ANSA, общее число жертв к сегодняшнему дню составило 6820. Число инфицированных коронавирусом составляет 54 030. Вылечившихся за сутки стало на 894 больше, всего 8326.



Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

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