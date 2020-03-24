Песков попросил врача уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

10:52 | 25.03.2020

Пресс-секретарь Путина Песков попросил врача уничтожить мобильный телефон после съемки президента РФ в карантинном центре по коронавирусу в Коммунарке.



Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео. На кадрах видно, как Песков рассказывает женщине в белом халате, как производить съемку. «Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по «Телеграму» отправляете. Там один контакт - «Дима». Телефон оставляете себе и уничтожаете», - сказал Песков, передает ren.tv.



Путин совершил обход в больнице во вторник, 24 марта. Он пообщался с главврачом учреждения, а также прошел в палаты, где встретился с пациентами.

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