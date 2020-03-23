«Нефтяным империям» Персидского залива предрекли серьезные финансовые проблемы

11:52 | 24.03.2020

В скором времени Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.



«Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», - пишет Фиклинг.



По его мнению, нынешнего богатства будущие поколения правителей стран Персидского залива уже никогда не увидят.

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