Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

10:58 | 24.03.2020

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.



Среди банков, поднявших ставки – «Открытие» (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), «Тинькофф банк» (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).



Это объясняется снижением курса рубля по отношению к доллару на 20 процентов из-за провала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса COVID-19.



Также отмечается, что ЦБ России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Также глава ЦБ Набиуллина говорила, что в ближайшее время не планируется повышать ставки.

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