Мишустин уволил главу Роскомнадзора Жарова

23:31 | 23.03.2020

Фото: rg.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил главу Роскомнадзора Александра Жарова, соответствующий документ опубликован на портале кабмина.



«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», - сказано в документе.



Отметим, Жаров занимал должность руководителя Роскомнадзора с 2012 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»