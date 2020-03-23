Россия и мир
18:10 | 23.03.2020
МегаФон предлагает приобрести сим-карту не выходя из дома
На первом этапе предложение запущено для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но оператор планирует расширять количество городов, в том числе на Урале.
Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона. Баланс сим-карты составляет 300 рублей, абонент при регистрации может выбрать любой из действующих тарифов.
МегаФон - единственный оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.
«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора».
МегаФон первым из российских операторов связи начал продажи на Tmall в ноябре 2019 года. На старте в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас количество брендов и категорий представленных товаров расширилось.
Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, сим-карты МегаФона с саморегистрацией представлены в ассортименте онлайн-магазинов «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.
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© «Вечерние ведомости»
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