На Сахалине предотвратили массовое убийство

17:08 | 23.03.2020

Фото: m.fishki.net

В учебном заведении на Сахалине предотвращено массовое убийство. Об этом сообщает ФСБ России.



Как сообщили в ведомстве, задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения. Также у них изъяли обрез, предположительно самодельные бомбы и взрывчатку.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»