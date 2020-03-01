Отмененное из-за коронавируса «Евровидение-2020» могут провести онлайн

17:04 | 23.03.2020

Организаторы музыкального международного конкурса «Евровидение», который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайн, сообщил Европейский вещательный союз в своём Twitter. Там не исключают, что мероприятие может быть организовано без состязательной составляющей.



По мнению оргкомитета, участники и композиции, прошедшие отбор на конкурс, который должен был пройти в мае в Амстердаме, помогут «объединить и развлечь жителей Европы в нынешние непростые времена, сообщает Газета.ру.



«Евровидение должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год.

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