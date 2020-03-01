Официальный курс доллара вырос до 80,88 рубля

16:18 | 23.03.2020

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 24 марта, прибавив к евро и доллару по несколько рублей. Курс доллара поднялся с 78 до 80,88 рубля. Евро, в свою очередь, прибавил чуть более 2 рублей, до 86,7.



Напомним, обвал курса рубля последовал следом за падением цена на нефть, которое, в свою очередь, произошло в начале марта после того, как страны ОПЕК не смогли согласовать продление сделки о сокращении добычи нефти. Отметим, что баррель нефти марки Brent стоит сегодня ниже 26 долларов.

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