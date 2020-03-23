Россия разрешила въезд в страну для жителей ДНР и ЛНР

16:17 | 23.03.2020

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Правительство России разрешило въезд в страну жителям непризнанных Донецкой и Луганской народной республик. Об этом говорится в распоряжении от 19 марта, которое опубликовано на портале правовой информации. Ранее въезд в Россию был ограничен для всех иностранцев из-за распространения коронавируса.



«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе.



Роспотребнадзор должен будет обеспечить санитарно-карантинный контроль для всех въезжающих, говорится в распоряжении.



Напомним, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом сегодня в России достигло 438, заболевшие были выявлены в 48 субъектах. Всего в мире число заразившихся превысило 330 тыс. человек, более 14 тыс. умерли.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»