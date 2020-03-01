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15:55 | 23.03.2020

Фото: pdmnews.ru

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде в разгар эпидемии

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главного врача областной больницы Владимира Кондюкова, который в разгар пандемии коронавируса улетел в отпуск в Таиланд. Об этом глава региона сообщил изданию «Подъем».

Шапша назвал действия медика безответственными: «Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки».

Об отъезде главврача в отпуск главе региона рассказали на совещания членов регионального правительства при обсуждении ситуации с коронавирусом, пишет «Московский Комсомолец». Отмечается, что Кондюков выехал в Таиланд, несмотря на запрет на зарубежные поездки.

«Слишком большую ответственность мы возложили на этого человека, надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности», – заявил Владислав Шапша в ходе совещания.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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