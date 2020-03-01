В Москве изменят схему тестирования на коронавирус

13:40 | 23.03.2020

Фото: ТАСС

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию на подтверждение. Об этом сообщил столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.



Диагноз теперь будет ставиться после первой же пробы и в случае положительного результата пациент сразу будет получать лечение.



Ранее положительные пробы отправляли на подтверждение в новосибирский центр вирусологии "Вектор".



«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии ''Вектор''». Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», — объясняют в Оперштабе.



Напомним, что в столице к настоящему моменту выявили еще 71 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в Москве зафиксировано 262 случая.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»