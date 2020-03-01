В Гидрометцентре предупредили о приходе в европейскую часть РФ необычного антициклона

12:31 | 23.03.2020

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о температурных изменениях в европейской части страны, которые принесет с собой антициклон, сообщает «Российская газета».



Он пояснил, что из-за антициклона в столице будет большая амплитуда температуры. По словам Вильфанда, в первой половине недели по ночам воздух будет охлаждаться до минус 5-10 градусов. Дневная температура в понедельник, 23 марта, составит около нуля градусов. Однако днем во вторник начнется потепление. «Во вторник будет уже плюс 5, в среду — плюс 7-8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до плюс 13-15 градусов. И в субботу тоже», — добавил специалист.



Как долго продержится теплая погода, зависит от скорости разрушения антициклона. По прогнозам, тепло установится до конца марта.

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