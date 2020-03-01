В Абхазии президентские выборы выиграл лидер оппозиции Аслан Бжания

12:12 | 23.03.2020

В Абхазии лидер оппозиции, депутат парламента непризнанной республики Аслан Бжания выиграл повторные президентские выборы, набрав чуть больше 56% голосов, передает «Интерфакс». У его основного соперника вице-премьера Адгура Ардзинбы – 35, 44% голосов. Он уже посетил штаб Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, сообщает Вести.ру.



По неофициальным данным, на участки пришли 75,68% избирателей при пороговой явке 50%.

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