Власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции

11:47 | 23.03.2020

Мэр Москвы Собянин и губернатор Московской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Так, в обоих регионах обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля жителей старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, передает РБК.



Собянин призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать общественные места, посещать магазины и аптеки только в случае необходимости. В столице также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.



Московские власти также пообещали гражданам старше 65 лет и хронически больным людям разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи выплатят авансом, еще 2 тыс – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.



Кроме того, в период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса.

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