Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

11:18 | 23.03.2020

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».



Наибольшие зарплаты за 2019 год зафиксированы у представителей нефтегазовой промышленности в Сахалинской области. Они получают в среднем 368 тыс. рублей в месяц. На втором месте финансисты из Москвы со средней зарплатой 171 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают работники нефтегазового сектора в ЯНАО которые в среднем получают 156 тыс. рублей в месяц. Санкт-Петербург расположился на четвертом месте с результатом 145 тыс. рублей в месяц в отрасли IT.

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