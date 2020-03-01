В Италию прилетели семь самолетов ВКС РФ с медпомощью для борьбы с коронавирусом

10:53 | 23.03.2020

Седьмой борт российских ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы с распространением коронавируса прибыл в Италию, информирует Минобороны России.



Сообщается, что как только будут согласованы итальянские районы применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи начнут оказывать помощь Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает MK.ru.



Ранее Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.



Напомним, в настоящий момент Италия находится на втором месте после Китая по числу заразившихся COVID-19, там зафиксировано более 53 тыс. случаев заражения, жертвами стали более 4,8 тыс.

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