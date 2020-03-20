В Уфе нейтрализовали боевика, который готовил теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, который планировал устроить теракт. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.В субботу, около 17:00 по московскому времени, на Дёмском шоссе сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь.Силовикам удалось обезвредить преступника. При себе у него нашли пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.Сообщается, что никто из мирных граждан и сотрудников силовых ведомств не пострадал.