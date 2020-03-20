Россия и мир
16:25 | 22.03.2020
Фото: UfacityNews.ru
В Уфе нейтрализовали боевика, который готовил теракт
В субботу, около 17:00 по московскому времени, на Дёмском шоссе сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь.
Силовикам удалось обезвредить преступника. При себе у него нашли пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.
Сообщается, что никто из мирных граждан и сотрудников силовых ведомств не пострадал.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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