Российские военные медики отправятся в Италию для борьбы с коронавирусом

12:16 | 22.03.2020

Фото: © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

По поручению президента Владимира Путина российские военные вирусологи и медики с оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом отправятся в Италию. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства страны.



«По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом.



По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», – говорится в сообщении.



Отметим, что за последние сутки в Италии побит суточный рекорд выявленных случаев заражения и смертельных исходов от коронавируса.



Так, число жертв увеличилось на 793 и достигло 4825 человек, а число вновь выявленных случаев заражения увеличилось на 4,8 тысячи человек, в настоящее время коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев. Выздоровели за прошедшие сутки 943 пациента, сейчас их 6062. Общее число случаев заражения в Италии на сегодняшний день, включая скончавшихся и выздоровевших, составляет около 53 тысяч.



Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Сейчас в мире заражены более 266 тысяч человек, более 11 тысяч стали жервами пандемии. В России, по последним данным, 306 заболевших.

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