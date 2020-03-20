В России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса

19:46 | 21.03.2020

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

За сутки в России зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 253 до 306 за последние сутки.



17 человек заразились в Подмосковье, шестеро обнаружены в Москве, пятеро — в Татарстане, четверо — в Нижегородской области, трое — в Свердловской, по двое — в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае, по одному — в Ставропольском крае, Рязанской, Курганской, Челябинской областях, ХМАО, Красноярском, Хабаровском краях и Крыму.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»