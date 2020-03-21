Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса

17:57 | 21.03.2020

Фото: РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости вводить гибкий режим труда на фоне ситуации с распространением коронавируса. Политик также предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.



«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», – заявил Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.



Также премьер заявил, что в текущей ситуации работодатели должны использовать самые разные гибкие формы занятости людей: «Где-то это может быть сокращенный день, где-то – удаленка, которая кстати в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков. Но мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим», – сказал Михаил Мишустин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»