Россия передала 13 странам тест-системы на коронавирус

15:54 | 21.03.2020

Фото: ТАСС

Роспотребнадзор РФ передал 13 странам тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в Роспотребнадзоре. Также ожидается поставка тест-систем в Египет, Сербию и Венесуэлу.



Как рассказали в ведомстве, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане с использованием российских средств диагностики удалось выявить первые случаи коронавируса. «Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнёрам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — добавили сотрудники Роспотребнадзора.



Напомним, что 20 марта сообщалось о том, что в России представили усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»