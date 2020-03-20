Россия и мир
15:54 | 21.03.2020
Фото: ТАСС
Россия передала 13 странам тест-системы на коронавирус
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в Роспотребнадзоре. Также ожидается поставка тест-систем в Египет, Сербию и Венесуэлу.
Как рассказали в ведомстве, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане с использованием российских средств диагностики удалось выявить первые случаи коронавируса. «Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнёрам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», — добавили сотрудники Роспотребнадзора.
Напомним, что 20 марта сообщалось о том, что в России представили усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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