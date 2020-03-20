Три миллиона российских предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса

13:35 | 21.03.2020

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Около 3 миллионов российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Торгово-промышленную палату.



«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — цитирует издание президента ТПП Елену Дыбову.



Дыбова уточнила, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.



Согласно данным опроса ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться ещё один квартал. При этом половина их владельцев понимают, что уже не смогут вновь открыть свой бизнес в ближайшее время.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»