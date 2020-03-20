В Госдуме предложили проиндексировать зарплаты и пенсии россиян

13:13 | 21.03.2020

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную внеочередную индексацию пенсий и зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».



По словам Миронова, данная мера поможет смягчить последствия снижения курса рубля, поддержать платёжеспособный спрос на фоне распространения коронавирусной инфекции и падения цен на нефть.



В доказательство необходимости этой меры Миронов привел экспертные оценки, согласно которым импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.



«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», – отмечает политик.



Также он предложил создать стимул для бизнеса, снизив нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»