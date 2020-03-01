Яндекс.Учебник готовит платформу для полноценного дистанционного обучения

17:53 | 20.03.2020

Фото: hotsit.ru

На следующей неделе с 30 марта в Яндекс.Учебнике появятся инструменты для дистанционного проведения уроков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.



Такая платформа объединит инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций, занятий и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам. «Сервис будет доступен по всей стране бесплатно уже в марте. На первом этапе Яндекс инвестирует в создание платформы более 200 миллионов рублей. Общий объём инвестиций в образовательные проекты Яндекса в течение 2020-2022 годов составит более пяти миллиардов рублей», – рассказали в пресс-службе.



Для проведения интерактивных видеотрансляций, проверки домашних заданий и обратной связи учеников преподавателю нужно только зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике. Также проект «Я учитель» подготовит для преподавателей серию обучающих курсов и практических рекомендаций по организации обучения в дистанционном формате.



Кроме того, 1 апреля Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустит полноценную онлайн-школу для 5-11 классов, которая будет доступна школьникам в Яндекс.Эфире и Яндекс.Репетиторе. В сервисах будут разделы с трансляциями по всем предметам учебной программы, а для перемен предусмотрят развлекательно-образовательные ролики. Чтобы сохранить привычный распорядок детей и родителей, трансляции будут идти в школьные часы. А для учеников выпускных учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к экзаменам с персональными рекомендациями и заданиями в Яндекс.Репетиторе.



– В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача — сохранить образовательный процесс максимально привычным и удобным для всех участников. Для этого в компании сформирована оперативная рабочая группа, разработка идёт в ускоренном режиме. Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь не менее чем 5 миллионам школьников продолжить учёбу, — комментирует Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»