В Кремле не считают цены на нефть ниже $25 за баррель катастрофой для РФ

16:39 | 20.03.2020

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель. «Это весьма неприятная ценовая конъюнктура. Что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе», — сказал представитель Кремля.



Кроме того, Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно «сколько-нибудь точно» спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

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