Власти РФ не стали переносить весенний призыв из-за коронавируса

16:03 | 20.03.2020

Весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Об этом заявил глава Минобороны Шойгу, передает РИА Новости. Он уточнил, что перед отправкой в армию всех призывников протестируют на коронавирус. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — добавил Шойгу.



Ранее Кремль пообещал обратиться в Министерство обороны с запросом относительно возможности переноса призыва.

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