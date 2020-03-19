Цена нефти марки Brent превысила отметку в 30 долларов за баррель

13:05 | 20.03.2020

Мировые цены на нефть утром в пятницу ускорили рост до 6-7%, марка Brent дорожает выше 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. На 10:48 мск цена нефти Brent на бирже в Лондоне ICE составляла $30,06 за баррель, стоимость нефти WTI на 10:19 — $27,65 за баррель.



Цены на нефть продолжают восстанавливаться второй день подряд. В четверг, 19 марта, контракты на нефть WTI показали самый большой рост за всю историю, подорожав почти на 24%. Баррель нефти сорта Brent подорожал на 14,4%, отмечает РБК.

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