Россия и мир
13:05 | 20.03.2020
Цена нефти марки Brent превысила отметку в 30 долларов за баррель
Цены на нефть продолжают восстанавливаться второй день подряд. В четверг, 19 марта, контракты на нефть WTI показали самый большой рост за всю историю, подорожав почти на 24%. Баррель нефти сорта Brent подорожал на 14,4%, отмечает РБК.
© «Вечерние ведомости»
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09:09 | 20.03.2020
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