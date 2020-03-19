Гран-при Монако гонок «Формула-1» отменили впервые с 1954 года

12:40 | 20.03.2020

«Формула-1» объявила об отмене гонки в Монако в текущем сезоне. Решение связано с пандемией коронавируса. В княжестве этап Формулы-1 неизменно проводился с 1954 года. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился принц Альбер II. Представители семьи подчеркнули, что состояние здоровья правителя Монако не вызывает опасения.



Напомним, на 19 марта коронавирус в мире диагностирован почти у 220 тыс. человек. При этом зарегистрировано почти 9 тыс. смертей.

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