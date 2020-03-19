Трамп пообещал, что США обязательно вступит в нефтяную войну

12:31 | 20.03.2020

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Слова американского президента РФ приводит агентство Bloomberg.



По словам американского лидера, сейчас США пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, передает РБК.



Ранее США решили закупить большой объем нефти для хранилищ, пользуясь ее низкой ценой.



Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти, напоминает РИА «Новости».

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