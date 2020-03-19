Путин прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес

12:19 | 20.03.2020

Путин в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Ванденко поинтересовался у Путина, не думал ли он в 2008 году о том, что его пребывание в должности главы государства может затянуться. В беседе с президентом он упомянул шутку Галкина о том, что Путин — это уже не фамилия, а профессия.



Президент РФ в ответ на это отметил, что человек, не имеющий ни одной должности, может шутить как угодно. «И его шутки востребованы», — добавил Путин.

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