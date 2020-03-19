Корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение комплексов «Тополь-М» и С-400

12:14 | 20.03.2020

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф». Соответствующий ролик появился на YouTube и в Twitter компании 18 марта.



По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».



Ликвидация целей, как отмечается в ролике, проводится крылатой ракетой, наведение которой на цель осуществляется при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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