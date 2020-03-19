Жириновский в ответ на анекдот предложил Лукашенко выпить на границе двух стран

12:07 | 20.03.2020

Лидер ЛДПР Жириновский в ответ на анекдот президента Белоруссии Лукашенко предложил ему встретиться на границе двух стран и вместе выпить за здоровье русских и белорусов, передает iz.ru. Также он отметил, что губернатор Смоленской области Алексей Островский готов для этого накрыть стол и «организовать баньку».



Как напоминает lenta.ru, анекдот о лидере ЛДПР Лукашенко рассказал ранее во время заседания, созванного из-за эпидемиологической ситуации в Белоруссии. «Приходит [Жириновский] домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» — сказал Лукашенко.

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