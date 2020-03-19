UFC объявил о переносе боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона

11:53 | 20.03.2020

Промоушен UFC на официальном сайте объявил, что турнир UFC 249 не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее. Шоу было запланировано на 18 апреля. Турнир должен возглавить бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает sport-express.ru.



Помимо даты, будет изменено место проведения турнира. Решение переместить состязания связаны с введенными в штате Нью-Йорк мерами по противодействию угрозе коронавируса, а также с распоряжениями Атлетической комиссии штата Невада.

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