Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до пяти долларов за баррель

11:27 | 20.03.2020

Фото: Pixabay

Трейдеры прогнозируют ухудшение обстановки на мировом рынке нефти. По их мнению, цены на нефть могут опуститься до 20 долларов за баррель, или даже ниже: до пяти долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.



Такой прогноз дали 18 из 20 специалистов, опрошенных агентством. По их мнению, нефть марки WTI будет торговаться еще на 3–5 долларов дешевле. Такая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года.



Ряд экспертов также заявили, что стоимость нефти упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы в надежде на будущий рост сформировать запас, пишет Bloomberg. Другие трейдеры считают, что цены продолжат снижаться до того уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, и это вынудит их остановить добычу и прекратить поставки сырья.



Аналитики крупнейших мировых банков также считают, что цены на нефть в ближайшие месяцы продолжат снижаться.

Напомним, что цены на нефть начали падать на фоне распада сделки ОПЕК+. Российская сторона отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив это тем, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»