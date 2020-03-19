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Россия и мир


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10:50 | 20.03.2020

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

США планируют введение новых санкций в отношении России для стабилизации мировых цен на нефть. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом хочет ввести новые антироссийские санкции, чтобы позволить Саудовской Аравии урегулировать ситуацию на рынке энергоносителей. Американские власти хотят, чтобы Эр-Рияд вернулся к тем объемам добычи нефти, которые были до развала сделки ОПЕК+. Также они планируют повлиять на нефтяные цены через Совет безопасности и Госдепартмент.

На данный момент неизвестно, какие именно ограничения планируется вводить.

Напомним, что ранее Дональд Трамп прокомментировал падение стоимости нефти и заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию. Также он высказал мнение, что дешёвые углеводороды «разорительны» для российской экономики.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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