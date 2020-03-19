В России за сутки зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом

18:20 | 19.03.2020

Фото: vm.ru

По состоянию на 19 марта количество больных в России, которые заразились коронавирусной инфекцией, выросло на 52 случая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.



За сутки коронавирус обнаружили у жителей 23 регионов России. 12 случаев зарегестрировали в Москве, по пять в Московской и Свердловской областях. В Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, а в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая.



По одному заболевшему зарегистрировано в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, а также в Пермском крае, Республике Саха(Якутия), Ханты-Мансийском АО, Республике Чувашия и в Санкт-Петербурге.



«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»