Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с распространением короновируса

16:58 | 19.03.2020

Глава Счётной палаты России Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает russian.rt.com. По словам Кудрина, на данный момент сложно оценить последствия кризиса. Его влияние на все стороны жизни будет очень сильным, сказал он. На это указывают вводимые самоизоляция и карантин, ограничение деятельности компаний и предприятий, пояснил он, передает «Ведомости».



Ранее в четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что последствия от эпидемии будут для отечественной экономики более значительными, чем от обвала цен на нефть, отмечает iz.ru.

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