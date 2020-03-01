Путин заявил о необходимости быть готовыми к изменению ситуации в связи с коронавирусом

16:53 | 19.03.2020

Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Развожаевым заявил о необходимости быть готовыми к изменению ситуации в связи с распространением коронавируса, передает РБК. Таким образом Путин прокомментировал слова Развожаева о мерах, принимаемых в Севастополе.



По состоянию на 18 марта в России зафиксированы 147 случаев заражения коронавирусом. 19 марта в стране впервые скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией, отмечает lenta.ru.

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